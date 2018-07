Na otvorenie majestátnej slovanskej brány prišli tisíce ľudí

BOJNÁ. Obrovská slovanská brána – pamätník Veľkej Moravy sa v sobotu 7. júla predstavila návštevníkom archeologického náleziska Valy pri Bojnej v rámci Cyrilometodských slávností v celej svojej kráse.

Brány boli kedysi najväčšími stavbami

Brána je unikátnou stavbou nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore, kde by sme mohli nájsť iba dve podobné stavby. V rakúskom Gars-Thunau a v českom Chotěbuzi. Z tohto dôvodu môžeme smelo povedať, že u nás ide minimálne o projekt desaťročia svojho druhu a má ambíciu stať sa symbolom turizmu v našom regióne.

„Keď sme po prvý krát kopali v priestoroch tejto brány a uvideli sme neuveriteľne zachované pozostatky drevenej konštrukcie tejto stavby, tak prvou myšlienkou bolo, že by bolo neuveriteľné, keby sme na Slovensku postavili bránu slovanského hradiska, ktorými sa pýšia v okolitých krajinách. Prešlo odvtedy trinásť rokov... Archeológovia vykopali, projektanti bránu naprojektovali, ale celá iniciatíva by nebola možná, keby sa do tejto skupiny nezapojili dvaja Jozefovia, Jozef Stankovský a Jozef Poništ.

Práce komplikovalo počasie

Brány hradíšť boli najväčšími súdobými drevenými architektúrami, ktoré boli v 9. až 10. storočí postavené. Stojac pred touto bránou si vravím, je to úžasná stavba. Taká veľká, aká naozaj v tej dobe bola,“ netajil svoje nadšenie archeológ Karol Pieta.

Archeológovia o projekte hovorili už dlho, no na jeho realizáciu chýbali peniaze. Obci sa však podarilo získať potrebné financie vo výške viac ako 64-tisíc eur z Ministerstva kultúry, preto sa chopila iniciatívy.