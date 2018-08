„Vyše roka som v jednom rytme,“ hovorí Andrea Podmaníková

Plavkyňa Andrea Podmaníková má za sebou prvý rok v Amerike.

2. aug 2018 o 7:16 Jaroslav Šupa

Odchovankyňa topoľčianskeho plávania Andrea Podmaníková má za sebou prvý rok za oceánom. Začiatky boli ale pre mladú talentovanú plavkyňu náročné. „Už som si konečne zvykla, teraz som došla do fázy, že si môžem užívať fakt, že som v Amerike športovcom na vysokej škole,“ povedala na úvod Andrea Podmaníková a zároveň dodala: „Na Slovensku nemáme takto prepracovaný systém. Po roku môžem povedať, že ich nastavený systém je prepracovanejší a v mnohom i ľahší než u nás na Slovensku.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ťažký začiatok

Prvé dni v Dallase ale boli pre topoľčiansku plavkyňu nesmierne náročne. „Na začiatku je to ťažké hlavne kvôli vyučovaniu v cudzom jazyku. Prvú hodinu v škole som mala hneď ekonomiku a po pätnástich minútach som mala chuť utiecť odtiaľ preč a už sa tam nikdy nevrátiť...,“ zaspomínala si s odstupom času Andrea a zároveň už s úsmevom dodala: „Po mesiaci sa to už ustálilo, zvykla som si na ich režim, hoci vždy sa nájdu momenty, ktoré ma ešte stále dokážu prekvapiť, ale už je to o dosť lepšie ako na začiatku.“

Andrea Podmaníková si rýchlo musela zvyknúť aj na nový denný plán. „Ráno začínam dvojhodinovým tréningom a potom nasledujú štyri hodiny školy, po nich prichádza ďalší tréning. Nikam sa ale neponáhľam, rozvrh školy si robím podľa seba, tak, ako to mne vyhovuje.“