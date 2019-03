O starých dlhoch aj nových víziách

NÁHĽAD DO ZÁKULISIA HK AGRO TOPOĽČANY

Hádzanársky klub má v Topoľčanoch silnú tradíciu.

29. mar 2019 o 13:13 Jaroslav Šupa

Od oficiálneho založenia klubu v roku 1951 vyhral desiatky cenných trofejí, získal tri tituly majstrov Slovenska, raz Slovenský pohár a úspechy nadobúda aj v súčasnosti, kedy sa pravidelne umiestňuje na medailových pozíciách v Slovnaft Handball Extralige.

Aj hádzanárska mládež sa môže pochváliť viacerými medailovými umiestneniami vo všetkých kategóriách – majstrovskými titulmi v kategórii žiakov a dorastu a aj titulom majstra bývalého Československa.

HK Agro Topoľčany, ako tento klub už dlho poznáme, sa ocitá v období významných a zásadných zmien. Po ôsmych rokoch nastala zmena na stoličke prezidenta klubu, zmena vo vedení a manažmente, a hovoriť sa začalo aj o zmenu názvu klubu na MHK Topoľčany. O nových víziách klubu a situácií v zákulisí sme sa rozprávali priamo s novým prezidentom HK Topoľčany, Martinom Miženkom.

Predošlý prezident klubu oznámil svoj odchod z funkcie na valnom zhromaždení 17. 12. 2018. Čakali ste to? Boli už nejaké indície, že dochádza k takejto zmene?

- V období ohlásenia odchodu vtedajšieho prezidenta klubu p. Alexandra Malla, som mal v HK Agro funkciu športového manažéra, riešil som chod A mužstva, s tým spojenú administratívnu činnosť a komunikáciu so SZH (Slovenský zväz hádzanej). Indície boli, črtali sa určité finančné a spoločenské problémy a som presvedčený, že práve tie vyústili do odchodu p. Malla. Odišiel v strede sezóny a to vôbec nie je ľahká situácia. Zanechal klub a predovšetkým družstvo mužov bez prostriedkov v polčase veľmi dobre rozbehnutej sezóny.