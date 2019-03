Běla Takáčová: Masaryk bol "pánko", Gottwald sa s nami rozprával

Zazrela aj Hitlera počas návštevy Brna.

30. mar 2019 o 14:12 Ondrej Šomodi

TOPOĽČANY. Zážitky, na ktoré sa nezabúda ani po viac ako osemdesiatich rokoch. Běla Takáčová (90), sa narodila a vyrastala na Morave a počas obdobia, kedy bývala v Brne, bola často svedkom prezidentských návštev.

Chodili na posedenia s Gottwaldom

„Pamätám si to ako dnes, bola som vtedy druháčka. Masaryk, išiel na bielom koni po hlavnej ulici v Brne, mal brigadírku s československým znakom. My sme ho vítali, lebo to bola veľká udalosť, na ktorej sa zúčastnili školy. Bol to veľký zážitok a samozrejme sme boli šťastní, že máme voľno,“ zalovila v svojich spomienkach Běla Takáčová, ktorá sa pred desiatkami rokov presťahovala do Nemčíc, aby doopatrovala svokrovcov.

Prvého československého prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka mali podľa nej ľudia celkom radi, no on sám nebol veľmi pre ľudí. Bol vraj veľký „pánko“.

Viac s ľuďmi bol podľa pani Takáčovej Klement Gottwald, ktorého videla veľakrát, keďže často chodil do Libušinho údolia. „Bola tam veľká tribúna, na ktorej zvykol rečniť. Už som robila v textilke na tkalcovských stavoch a chodili sme na posedenia s ním. Pýtal sa nás, čo sa nám nepáči. Povedal: Decká, poďte sem!, a rozprával sa s nami,“ dodala Takáčová.

Najmenej obľúbený prezident bol zasa Emil Hácha, ktorý prezidentoval za čias Protektorátu Čechy a Morava. Teda v období Hitlerovho besnenia.

Priamu voľbu prezidenta víta

„Je to už strašne dávno, ale zazrela som aj Hitlera, keď navštívil Brno, ale ten sa veľmi neukazoval. No ako deti sme boli zvedaví.“

Běla Takáčová zažila všetkých československých i slovenských prezidentov, no väčšinu z nich si ľudia nezvolil sami.

„Prvého, ktorého sme si zvolili, bol Rudolf Schuster, čo je podľa mňa správne. Dovtedy totižto ľudia ani poriadne nevedeli, akého človeka nám vrchnosť vybrala za prezidenta,“ dodala Takáčová.