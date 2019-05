Ewžen skladal bicykel aj pre Sagana a Cibulkovú

Pavol Adamkovič sa so svojimi bicyklami dostal aj na svetovú výstavu do Dublinu.

2. máj 2019 o 20:30 NIKOLA STOLIČNÁ

TOPOĽČANY. Je známy nielen v Topoľčanoch, ale vďaka svojej záľube a vášni k bicyklom ho poznajú po celom Slovensku.

Reč je o Pavlovi Adamkovičovi, známym pod prezývkou „Ewžen“. Bicyklom prepadol v roku 2013, ale už v mladšom veku sa pohyboval okolo áut alebo v kôlni, kde jeho starý otec vždy niečo vyrábal. Ewžen má za sebou veľké úspechy. Dostal pozvanie na svetovú výstavu do Dublinu, kam bol pozvaný a následne o dva týždne od tejto udalosti cestoval do Londýna na výstavu Spin London. Práve táto skúsenosť je preňho srdcovou záležitosťou a momentálnym stropom v jeho kariére. Spýtali sme sa ho na pár zaujímavostí o jeho populárnej záľube.

Ako ste prišli k svojej netradičnej záľube, k výrobe a redizajnu bicyklov?

K mojej záľube, alebo ako to nazývajú iní, hobby, som prišiel náhodne.

Vždy som miloval módu, pretože ma veľmi fascinovala. Ešte za čias keď som pracoval v Segafrede som premýšľal nad niečím, čo by ma napĺňalo vo voľnom čase. Sociálne siete dnes frčia asi najviac a v roku 2013 som sa vďaka ním zahľadel do starého bicykla, ktorý mal kamarát v Nemecku a vravím si: „Wau, to chcem aj ja!“.

Tak som na bazoši našiel starý bicykel a šiel poň do Trnavy s kamarátom Peťom. Čo čert nechcel bicykel mi bol malý, ale predajca mi povedal:„ Zožeň si bicykel a ja ti predám komponenty.“ Takto to všetko začalo. O pár dní som kúpil svoj prvý bicykel od pána, ktorý každú sobotu sedával v kaviarni.