Baláž prichádza pomôcť, chce prinavrátiť stratenú dôveru

Pavol Baláž sa vracia do Topoľčian. Pred tri a pol rokmi odstúpil zo Správnej rady MFK Topoľčany a teraz prichádza pomôcť novému združenie FC 1912 Topoľčany ako športový riaditeľ mládeže.

3. jún 2019 o 12:43 Jaroslav Šupa

Bývalý futbalista a odchovanec tovarníckeho futbalu Pavol Baláž odišiel z Topoľčian hrať nižšiu súťaž do Rakúska. „S vtedajším vedením sme sa názorovo rozišli a nevedel som si už predstaviť ďalšiu možnosť pokračovať v Topoľčanoch,“ povedal Pavol Baláž, ktorý posilnil rakúsky Mauer. S týmto tímom sa tešil aj z postupu do vyššej súťaže. Popri hraniu futbalu pracoval jeden rok aj v Interi Bratislava, jeden rok robil aj skauta pre Pavlovic Sports (futbalová agentúra, ktorá zastupuje mladých futbalistov, vyhľadáva talenty a následne im sprostredkúva angažmány v zahraničí). „V agentúre to bolo veľmi náročné na čas, hlavne na cestovanie. Navyše mám štvorročného syna a s rodinou som chcel tráviť viac času. A preto som si vybral rodinu, s ktorou som sa odsťahoval do Rakúska, kde som popri práci posledný rok aj pracoval.“

Koniec kariéry a návrat do Topoľčian

V rakúskom klube Mauer strávil Pavol Baláž tri a pol roka. „Hoci sme hneď na začiatku postúpili do vyššej súťaže, no postupne sa mi začali objavovať problémy s chrbtom a svoju hráčsku kariéru som musel predčasne, i keď veľmi nerád, ukončiť. Potom som aj skúšal reštartovať kariéru, ale môj zdravotný stav mi už viac nedovolil trénovať naplno. A preto som pred rokom začal trénovať rezervný tím v Mauer,“ dodal P. Baláž, ktorému sa s B-tímom darilo. „Vyhrávali sme zápasy, hrali sme pekný futbal, a tak som dostal ponuku trénovať A-tím Mauer. Pred touto sezónou som sa túto ponuku rozhodol i prijať a stal som sa hlavným trénerom.

Pavol Baláž sa v Rakúsku tešil aj z postupu do vyššej súťaže. (zdroj: ARCHÍV P. B.)

V tom istom období som však už komunikoval so súčasným predsedom združenia FC 1912 Topoľčany Jurajom Krajčíkom o návrate do Topoľčian, kde by som prevzal kompletne celú mládež. Juraja poznám už vyše 25 rokov, viedli sme dlhé rozhovory, kde som sa mu zaviazal, že s radosťou prídem naštartovať topoľčiansky mládežnícky futbalový klub. Teší ma jeho vízia, že futbal v Topoľčanoch chce robiť dlhodobo a nie len na pár mesiacov.“

Od 1. júla športovým riaditeľom