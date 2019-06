MFK nevyúčtoval mestu 20-tisíc eur. Padlo trestné oznámenie

Pokusy o kontaktovanie vedenia klubu boli podľa vedenia mesta doteraz neúspešné.

13. jún 2019 o 21:14 Ondrej Šomodi

TOPOĽČANY. Kritická a komplikovaná situácia v dnes už de facto nefungujúcom futbalovom klube MFK Topoľčany vyústila až do trestného oznámenia, ktoré pred niekoľkými dňami podal magistrát mesta na neznámeho páchateľa.

Prečítajte si tiež: Divallo Tesáre uvádza: Čert a káča na Topoľčianskom hrade

Z vyúčtovania minuloročnej, približne 80-tisícovej dotácie totižto klub nebol podľa primátorky mesta Alexandry Gieciovej schopný dôveryhodne vydokladovať použitie viac ako 20-tísíc eur.

„Peniaze síce zúčtovali, no takým spôsobom, ktorý sme nemohli uznať. Vo

Primátorka Alexandra Gieciová sprísni kontrolu v športových kluboch. (zdroj: OŠ)

vyúčtovaní boli faktúry za nákup športového vybavenia, no nemáme vedomosť o tom, že by sa toto vybavenie niekde reálne nachádzalo, respektíve bolo odovzdané hráčom,“ uviedla primátorka mesta s tým, že sa vedenie mesta snažilo spojiť s funkcionármi klubu, no bez úspechu.

Zodpovední z klubu vraj nekomunikujú, ani nepreberajú poštu. Mesto sa totižto pokúsilo doručiť výzvy na vrátenie peňazí, alebo o dodanie materiálu, ktorý mal byť nakúpený.

„Máme za to, že došlo k subvenčnému podvodu. Podľa nás sme boli uvedení do omylu, nemáme preukázané, že sa nachádzajú veci, ktoré mali nakúpiť a môže ísť o škodu väčšieho rozsahu,“ pokračovala Gieciová.

S trestným oznámením má byť spätá aj žaloba na vrátenie vecí, alebo dlžnej sumy.

Primátorka však nie je veľmi optimistická v tom, či sa v dohľadnej dobe podarí situáciu vyriešiť.

Prečítajte si tiež: Novumáci opäť zahviezdili

„Myslím si, že pri dnešnej situácii to bude asi na dlhé lakte, aby sme sa dočkali vrátenia peňazí, ale myslím si, že orgány činné v trestnom konaní a súdy majú viac možností ako my, ako sa dopátrať k zástupcom klubu, alebo zodpovedným osobám. Budeme sa nádejať, že sa situácia pohne a keď sme už začali s bojom za spravodlivosť, tak verím, že nás niekto podporí a možno sa dočkáme úspechu, aby sa podobné situácie v budúcnosti neopakovali.“