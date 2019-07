Rodičia škôlkarov a školákov budú prispievať na prevádzku jedální

Rodičia detí, ktoré sa stravujú v školských jedálňach materských a základných škôl v Partizánskom, budú po novom prispievať na ich prevádzku.

PARTIZÁNSKE. Rodičia detí, ktoré sa stravujú v školských jedálňach materských a základných škôl v Partizánskom, budú po novom prispievať na ich prevádzku. Režijným poplatkom vo výške dvoch eur za mesiac samospráva reaguje na obedy zadarmo. Zavedenie režijného poplatku schválili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (25. 6.) v rámci nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske.

Nová miestna norma rieši zvýšenie úhrady vo vzťahu k poskytovaniu stravy v školských jedálňach v materských a základných školách. Reaguje pritom na aktuálne legislatívne zmeny.

Samospráva zavádza nový mesačný paušálny poplatok za stravovanie vo výške dvoch eur, čo pri prepočte na priemerne 20 pracovných dní predstavuje desať centov na jeden deň. "Tento mesačný poplatok znamená, že sotva dieťa odoberie jednu stravnú jednotku v danom mesiaci, je splatný a nebude zúčtovaný vo vzťahu k jednotlivým odobraným jedlám," načrtla prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.

Ide podľa nej o príspevok na režijné náklady, ktoré školská jedáleň má, to znamená na platy kuchárok, spotrebované energie, ktoré doteraz kompletne hradilo mesto z rozpočtu. "Doteraz sme mali filozofiu, že všetky náklady, ktoré súviseli s prevádzkou školských jedální, znášalo mesto. V súvislosti so zavedením takzvaných obedov zadarmo alebo dotácie vo výške 1,20 eura, sme spočítali, koľko nás budú takzvané obedy zadarmo stáť. Je to jednak vo vzťahu k investičným prostriedkom, ktoré sú zatiaľ vyčíslené na viac ako 100.000 eur a takisto vzhľadom na to, že strava sa bude poskytovať všetkým deťom, očakávame zvýšenie počtu stravníkov, čo znamená, že budeme potrebovať na niektorých prevádzkach viac personálu," zdôvodnila.

Mesto, ako ďalej ozrejmila Jakubíková, v rámci podielových daní viac financií na prevádzku školských jedální od štátu nedostane. "To znamená, že nás od septembra čakajú jednak vyššie investičné a jednak prevádzkové náklady, preto sme sa rozhodli požiadať rodičov o čiastočnú kompenzáciu vo výške dvoch eur mesačne ako príspevku na tieto zvýšené režijné náklady," podčiarkla.

Novým VZN samospráva reaguje i na novú vyhlášku ministerstva školstva, ktorou sa stanovujú potravinové limity a na základe dohody s vedúcimi školských jedální zaraďuje stravovanie do tretieho finančného pásma. Čiastku, ktorú toto tretie finančné pásmo určuje, budú platiť rodičia a pokrýva náklady na zabezpečenie potravín na jednotlivé stravovanie. K zmene pristúpila, pretože v poslednom období zaznamenala výrazný nárast cien potravín, ako i viacero sťažností na kvalitu potravín, ktoré sa nakupujú v existujúcom finančnom pásme. Miestna norma upravuje i podmienky pri stravovaní detí v súvislosti s dotáciou od štátu.