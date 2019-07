Topoľčany obmedzili hazard

Herne už nebudú môcť existovať v blízkosti škôl a bude musieť byť medzi nimi patričný rozostup.

2. júl 2019 o 12:48 Ondrej Šomodi

TOPOĽČANY. Zníženie počtu herní až o polovicu do dvoch rokov. V ideálnom prípade môže mať nové všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) takýto dopad na hazard v meste.

Prečítajte si tiež: V Partizánskom spadol vetroň, bola v ňom 39-ročná žena

Herne nebudú môcť byť totižto umiestnené vo vzdialenosti menšej ako 200 metrov od škôl, školských zariadení, či 200 metrov od inej herne. K tomuto obmedzeniu sa pridal aj zákaz vybraných druhov hazardných hier počas dvanástich dní (cirkevných a štátnych sviatkov) v roku.

Mesto využilo novelu zákona o hazardných hrách, ktorá vstúpila do platnosti od 1. marca tohto roku a umožňuje aspoň čiastočne obmedziť hazard. Herne však nebudú musieť zaniknúť hneď, ale až vtedy, keď im vyprší licencia a to do 31.12. 2019, alebo 2020.

Prevádzkovatelia herní sa asi vynájdu

„Zo súčasného stavu by sme mali byť do konca roka 2020 na polovičnom čísle, pričom dnes je na území mesta približne 24 herní,“ informovala primátorka mesta Alexandra Gieciová.

Takéto zníženie počtu môže však nastať iba v ideálnom prípade.