Závod Honeywell v Partizánskom znižuje počet zamestnancov, reaguje na letný pokles objednávok

Podľa šéfa závodu Mareka Kubovčíka takto firma reaguje na sezónny letný pokles objednávok každoročne. Už na jeseň by však objednávky podniku mohli opäť rásť.

31. júl 2019 o 8:40 SITA

PARTIZÁNSKE. Spoločnosť Honeywell Safety Products v Partizánskom, ktorá sa zaoberá výrobou ochranných odevov, obuvi a ďalších ochranných produktov, znižuje počet zamestnancov. Podnik, ktorý ku koncu minulého roka zamestnával

Prečítajte si: Len Tovarníky a Kovarce Čítajte

vyše 540 ľudí, by mali po vzájomnej dohode opustiť zhruba dve desiatky pracovníkov. Podľa šéfa závodu Mareka Kubovčíka ide o reakciu na sezónny pokles objednávok v letnom období a deje sa tak každý rok. Pripustil však, že tento rok je počet ľudí, ktorí závod opustia, o niečo vyšší. Situácia sa však podľa neho môže už na jeseň otočiť.



„Nevnímam to ako nejaký zásadný rozdiel oproti minulým rokom,“ uviedol pre agentúru SITA Kubovčík v reakcii na počet ľudí, s ktorými sa na ukončení pracovného pomeru tentokrát dohodli. Doplnil však, že nikoho nevyhodili a všetci, ktorí momentálne odchádzajú, prijali dobrovoľne ponúknuté podmienky. Podľa aktuálnych odhadov by však podľa neho mohli už v septembri či októbri objednávky podniku opäť rásť a je tak možné, že budú zamestnancov opäť potrebovať. „Predpoveď hovorí o tom, že objednávky budú rásť. Je ale predčasné hovoriť, v akých objemoch,“ dodal.

Prečítajte si Voda v Duchonke nevyhovela Čítajte

V závode Honeywell Safety Products v Partizánskom sa okrem iného vyrábajú plastové ochranné výrobky, kovové rukavice, textilné a kožené časti ochranných výrobkov, sklo pre ochranné výrobky a obuv. Spoločnosť, ktorá je súčasťou amerického koncernu Honeywell International, pritom v minulom roku dokázala zvýšiť tržby z predaja vlastných výrobkov až o 46 % na 39,3 mil. eur. Jej čistý zisk však naopak klesol z 5,3 mil. eur v roku 2017 na vlaňajších 1,2 mil. eur.