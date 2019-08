Na hudobnom festivale Hip – Hop žije Duchonka platil falošnými eurami

22. aug 2019 o 10:14 SITA

TOPOĽČANY. Falošnými eurami platil neznámy páchateľ na hudobnom festivale Hip – Hop žije Duchonka 2019. Stoeurovky použil na rôznych miestach.

To, že s bankovkami nie je všetko v poriadku zistila pri preberaní tržby až hlavná produkčná festivalu, ktorá to oznámila na polícii. Ako informovala nitrianska krajská polícia, zaistené bankovky odoslali do Národnej banky Slovenska na expertízu, kde zároveň určia aj stupeň kvality vyhotovenia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie za zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.

