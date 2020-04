„Vo Švédsku nemajú opatrenia, spoluhráči trénujú normálne,“ hovorí Benko.

Šestnásťročný hokejový talentovaný útočník Martin Benko, ktorý je odchovancom topoľčianskeho hokeja, strávil ostatných deväť mesiacov v Škandinávii.

21. apr 2020 o 10:06 Jaroslav Šupa

Martin Benko so slovenským hokejovým reprezentantom Marekom Hrivíkom, ktorý v aktuálnej sezóne obliekal dres švédskeho Leksands IF. (Zdroj: Archív M. B.)

Vo Švédsku pôsobí v klube Västerås IK, kde v minulosti päť rokov strávil a hokejovo vyrastal i slovenský reprezentant Róbert Lantoši.

Prečítajte si tiež Badinský: „Nevyjdú vám dva zápasy a už premýšľajú, čo s vami urobia.“ Čítajte

Martin Benko sa len pred nedávnom vrátil zo Švédska a teraz v dobe koronavírusu zostal bez tréningových jednotiek. Hokej mu chýba, a zatiaľ čo jeho spoluhráči vo Švédsku trénujú aj naďalej v kolektíve, na Slovensku je to pre prijaté opatrenia nemožné.

Ako sa vlastne zrodilo vaše pôsobenie vo Švédsku? A prečo práve táto krajina?

Môj otec má dlhoročného kamaráta a bývalého hokejového spoluhráča, ktorý žije vo Švédsku aj s jeho rodinou v meste Leksand. Myšlienka vznikla pri jeho návšteve Slovenska a spoločných rozhovoroch. Pomocou jeho slovenského kamaráta Antona sa nám podarilo sprostredkovať skúšku v meste Västerås IK, ktoré sa nachádza približne 110 km od hlavného mesta Švédska – Štokholmu.

Predtým ste ale pôsobili v Trenčíne. V akých vekových kategóriách ste hrali v Dukle a čo hovoríte na účinkovanie v tomto klube?

Po prvýkrát som sa s hokejom stretol ako päťapolročné dieťa, kedy ma otec priniesol na zimný štadión do Topoľčian. V roku 2016 sa mi naskytla možnosť ísť na skúšku do najlepšieho mládežníckeho družstva na Slovensku – Dukly Trenčín. V Trenčíne som pôsobil v 8. a v 9. ročníku. Na začiatku môjho príchodu bolo všetko veľmi rýchle, ťažké a zložité. V družstve bola veľká konkurencia, ktorú tvorili hráči v podstate z celého Slovenska. Aj napriek tomu, že to bolo ťažké, dokázal som sa postupom času adaptovať na kvalitu tréningového procesu a vybojoval som si pevné miesto v zostave. V družstve som patril medzi kľúčových hráčov, tréneri ma stavali na presilovky aj oslabenia.