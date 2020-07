Daniela sa druhý raz narodila: Vôbec som netušila, že mi ide o život

Šťastím v nešťastí bolo, že sa jej to stalo pred odchodom na dovolenku. Cesta lietadlom pre ňu mohla byť osudná.

17. júl 2020 o 18:39 Mário Veverka

TOPOĽČANY. „Najskôr ma seklo v krížoch. A potom prišla bolesť brucha,“ takto si spomína na moment, ktorý jej doslova a do písmena zmenil život, Daniela z Bošian. Keď jej ťažkosti neprešli ani po infúziách, lekár – bratranec, jej povedal: „Vezmi si niečo od bolesti brucha a choď do Topoľčian. Tam majú všetko. Môže to byť hocičo.“

A tak i spravila. Po príjme na urgente a röntgenovom vyšetrení putovala mladá žena na „sono“. Tam mal v ten deň službu Abdolsalam Kazemi, ktorý počas vyšetrenia nadobudol podozrenie na disekciu aorty. Pre potvrdenie diagnózy ju však poslal ešte na CT. „Bola som pokojná, pretože aj lekár bol pokojný. Vôbec som netušila, že mi ide o život. Akurát som vnímala trochu zvýšený ruch a telefonáty,“ uviedla mladá žena.

V poslednej chvíli