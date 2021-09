Nie je nám to jedno - Pripojením sa na verejnú kanalizáciu obyvatelia prispievame k ochrane životného prostredia

Napojenosť na verejnú kanalizačnú sieť je stále nízka. Na Slovensku je celková napojenosť obyvateľstva na úrovni 69,13 %.

Preto je hlavným cieľom vodárenských spoločností nielen distribúcia zdravotne bezchybnej a kvalitnej pitnej vody, ale aj budovanie projektov zameraných sa ochranu životného prostredia a ochranu povrchových a podzemných vôd, teda budovanie verejnej kanalizácie v mestách a obciach.

Čo je vlastne verejná kanalizácia? Je to súbor technologických zariadení, ako sú čerpacie stanice, odľahčovacie komory, spádoviská a iné zariadenia, ktoré spolu s potrubím vytvárajú ako celok kanalizačný systém. Tento systém bezpečne a bezproblémovo odvádza vyprodukované odpadové vody od občanov do čistiarne odpadových vôd. Súčasné technológie čistenia odpadových vôd sú schopné odstrániť až 98 percent znečistenia pritekajúceho v odpadových vodách a tak ochrániť naše vodné toky a celý vodný ekosystém. Odpadová voda, ktorá nie je odvádzaná verejnou kanalizáciou presakuje do podložia a znečisťuje zdroje pitnej vody. V čase, keď takmer miliarda ľudí na svete nemá prístup k pitnej vode by sa ľahostajnosť a nezodpovednosť jednotlivcov k ochrane životného prostredia mali kvalifikovať ako trestný čin.

Vypúšťaním odpadovej vody priamo do povrchových vôd, resp. nepriamo vsakom do podzemných vôd, bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, sa porušuje § 21 zákona číslo 364/2004 Z.z. (zákon o vodách), za čo hrozí sankcia.

Aký je význam napojenia na verejnú kanalizáciu? Prečo sa ako vlastník nehnuteľnosti v mestách a obciach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia, musím na ňu pripojiť? Predovšetkým, preto lebo táto povinnosť vyplýva zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je vlastník nehnuteľnosti alebo vlastník pozemku povinný splniť si povinnosť- pripojiť sa na verejnú kanalizáciu (do 31.decembra 2021).

Ďalším aspektom by malo byť naše svedomie. Vypúšťať znečistené odpadové vody priamo do povrchových vôd, resp. nepriamo vsakom do podzemných vôd, je nesprávne. Spôsobuje znečistenie životného prostredia, kontamináciu zdrojov pitnej vody, ohrozenie zdravia ľudí, eutrofizáciu povrchových vôd, úhyn vodných živočíchov.

Pripojením sa na verejnú kanalizáciu prispievame k ekologickému zneškodňovaniu odpadových vôd. Pripojenie sa do verejnej kanalizácie znamená v konečnom dôsledku úsporu nákladov. Náklady na pripojenie na verejnú kanalizáciu predstavujú tretinu toho, čo dnes musia obyvatelia platiť v prípade, že majú povolený iný spôsob nakladania s odpadovými vodami a plnia si všetky zákonné povinnosti.

Tam, kde je vybudovaná verejná kanalizácia, je nelegálne tvoriť iné individuálne riešenia zneškodňovania odpadových vôd ako je žumpa, či domová čistiareň. Prečo?

Vodotesná žumpa V mestách a obciach stále pretrváva využívanie individuálnych systémov- vodotesných žúmp, ktoré sú netesné a odpadová voda presakuje do podložia a znečisťuje zdroje pitnej vody. V tomto prípade odvádzania by mal producent na výzvu preukázať pravidelný vývoz a likvidáciu žumpových vôd oprávnenou organizáciou.

Domová čistiareň Domové čistiarne predstavujú ďalší zdroj znečistenia životného prostredia. Napriek tomu, že reklamy predaja týchto produktov presviedčajú o ich modernosti a bezpečnosti hygienického zariadenia so sofistikovanou technológiou prax ukazuje, že ich majitelia po istom čase prestávajú vyžívať z dôvodu náročnej a pravidelnej prevádzke vlastnej čistiarne a zo špičkového zariadenia sa stáva zanedbaná preplnená, zapáchajúca žumpa.

Verejná kanalizácia Pripojením sa na verejnú kanalizáciu prispievame k ekologickému zneškodňovaniu odpadových vôd. Ak sa napojíme na verejnú kanalizáciu, sú naše odpadové vody odvádzané do čistiarne odpadových vôd, kde sú viacerými technologickými krokmi prečistené a spracované, takto kvalitne vyčistené vody je možné opätovne vypustiť do riek.

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd je jedným zo základných procesov tvorby a ochrany zdravého životného prostredia. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v spolupráci s akcionármi, samosprávnymi krajmi, Asociáciou vodárenských spoločností a hlavne s Ministerstvom životného prostredia vyvíja maximálne úsilie, aby v každom meste a obci bola vybudovaná verejná kanalizácia, čím vytvoríme podmienky pre hygienicky neškodnú likvidáciu komunálnych odpadových vôd. Veríme, že patríte medzi občanov, ktorým záleží na zdraví, zveľaďovaní a ochrane životného prostredia aj pre budúce generácie, a preto pripojíte svoje nehnuteľnosti na novovybudovanú verejnú kanalizáciu. Nie je nám to jedno. Zvýšme napojenosť na verejnú kanalizáciu a chráňme spoločne životné prostredie.

