Parenice a nite, ktoré vám zamotajú hlavu

Parené produkty z Breznianskej mliekarne svojou lahodnou chuťou a čerstvosťou zamotajú hlavu nejednému milovníkovi syrov. Žeby tradičná výroba a postupy dokázali takéto chutné divy?

Kľaganie mlieka, aby vznikli parenice alebo nite?

Z kvalitného, čerstvo podojeného mlieka, ktoré prechádza z mliečnice do mliekarne, vznikne „len“ kvalitný výrobok v Breznianskej mliekarni. Mlieko po podojení prechádza vstupnou kontrolou v laboratóriu, ktorým mliekareň disponuje. Vyhovujúce mlieko sa zohreje na určitú teplotu a zakľagá, čiže sa začne zrážať pomocou pridania syridla. Urobí sa syrenina, ktorá sa pokrája a ohrieva. Následne sa necháva vyzrieť do nasledujúceho dňa. Ak spĺňa syr všetky kritéria a po vykysnutí obsahuje syr 4,8 – 5,2 pH, prenesie sa k pariacemu stroju. Tam sa parí pri 65 – 75°C, dĺžka parenia je závislá od druhu a kyslosti syra. Po dosiahnutí požadovanej konzistencie sa syr začne vypúšťať na formovacie valce, na ktorých sa už syr naťahuje a následne schladí v studenej vode. Takto zachladený a vyformovaný syr sa nareže na požadovanú dĺžku a vkladá sa do soľného roztoku. Čas, ktorý trávia parené výrobky v roztoku, je závislý od tvaru syra. Parenice aj 10 minút a nite iba 5 minút. Po slanom kúpeli si niektoré parené výrobky doprajú údenie. V špeciálnej udiarni sa výrobky najskôr presušia, a potom sa začnú údiť, niekedy aj 90 minút. Čo je však dôležité pri údených produktoch? Predsa, akým spôsobom, sa údia. Breznianska mliekareň sa drží starých receptúr a postupov a pri údení používa bukovú štiepku, vďaka ktorej sú údené parenice a nite lahodné.

Keď ich začnete jesť, neviete prestať

Pozná to asi každý. Položíte tanier s lupienkami, orieškami a čokoládkou na stôl a jednoducho jete, aj keď nie ste hladný. Máme pre vás podobný tip, ale zdravší. Pripravte si chutný tanier plný syrov z Breznianskej mliekarne – parenice, nite, údené aj neúdené, natrite si bagetky lahodným maslom alebo tvarohom, ktoré posypte trochou soli. Tanier dozdobte ovocím alebo zeleninou. Neznie to lepšie ako solené lupienky alebo čokolády? Siahnuť po syroch alebo akýchkoľvek mliečnych výrobkoch vo večerných hodinách, alebo po tréningu je povolené.

Oceníte čerstvosť, farbu a chuť

Vďaka bukovej štiepke majú nite a parenice z Breznianskej mliekarne zlatistú až hnedú farbu. Svojou chuťou vás omámia, je jedinečná, jemná a lahodná. Konzistencia pareníc a nití je celistvá a ľahko s nimi naaranžujete syrový tanier. Viete ich použiť na rôzne spôsoby aj pri varení.

Tradičný postup, ktorý je špecifický pre všetky mliečne výrobky Breznianskej mliekarne, vám garantuje čerstvosť, kvalitu a nezabudnuteľnú chuť, ktorá vyvoláva spomienky.