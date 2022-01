Máme svoj svet. Paradoxom je pre nás zákaz vychádzania, vysvetľuje Štefan žijúci na ulici

Sociálne slabšie rodiny, rómska komunita, bezdomovci. Počas zimných mesiacov prituhuje nielen na uliciach, ale aj v ich životoch. Aké majú možnosti a ako sa zmenil ich život cez pandémiu?

TOPOĽČANY. Mesto má viacero možností ako komplexne zabezpečiť komunitu žijúcu na ulici. Pandémia koronavírusu COVID-19 však mnohé z nich ovplyvnila.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj niektorí obyvatelia ulice vnímajú zmenu radikálne, pre iných sa nič nezmenilo.

"Máme svoj svet. Ak potrebujeme nakúpiť, nasadíme si rúško a potom ho zas zložíme. Na ulici nás kvôli opatreniam nezastaví nik a svoje miesta na noc máme presne tam, kde aj pred rokom," vyjadril sa Štefan N., ktorý na ulici trávi piaty rok života. Svoje priezvisko zverejniť nechcel, uviedol ho len pre našu redakciu.

"Paradoxom pre bezdomovca je zákaz vychádzania. Väčšinou to nikto nerieši. No nájdu sa aj policajti, ktorí nás za porušenie zákazu vychádzania doslova šikanujú. Pre bezdomovca to znamená len presunúť sa na iné miesto," dodal Štefan.

Nocľaháreň testovanie ani očkovanie nevyžaduje

Prevádzkovateľom nocľahárne v Topoľčanoch je Slovenský Červený kríž, ktorý v spolupráci s mestom poskytuje svojim klientom krízovú sociálnu starostlivosť.