Sprchuje sa výlučne v studenej vode, za problémami ľudí vidí slabú sebadisciplínu

Pavol Masaryk z Topoľčian pomáha ľuďom v Dubaji vyhnúť sa lekárom.

Po štúdiu v Brne a kariére crossfitového trénera sa dostal do Dubaja, kde ľudí učí ako znovu získať kontrolu nad svojim telom.

Telocvičnu k pohybovej terapii si vybudoval doma. Ľuďom dodáva sebavedomie a kontrolu nad každodenným životom skrz tréning, dýchanie, spánok, stravu a ľadovanie. Ostatné je už na nich.

Pochádzate z dvojčiat, váš brat Matúš prevádzkuje fitnes klub v Topoľčanoch. Kedy ste prišli na to, že sa chcete venovať obdobnej činnosti?

Ono to prišlo tak postupne. Ja som zo začiatku iba opakoval to, čo robil Matúš, lebo som nemal nijak špecifický vytýčený smer toho, čo by som chcel robiť.

Počas štúdia v Brne sme sa dostali na pobyt do Dánska na športovú akadémiu a tam sme začali s crossfitom. Postupne sme sa začali venovať výlučne tomu a ja som po skončení školy odišiel do Dubaja. Tiež vďaka crossfitu.

Poskytujete si navzájom v tejto oblasti poradenstvo?

Môžeme to nazvať aj poradenstvo. My sme v kontakte denne. Ak si nevoláme tak si posielame správy alebo hlasové správy. Často si posielame aj rôzne motivačné, inšpiračné a edukačné materiály ako grafy, obrázky, štúdie.

Navzájom si pomáhame aj v našom osobnom tréningu a pravidelne diskutujeme o našich klientoch. Učíme sa od seba navzájom.

Ako ste prešli od crossfitového trénera k tomu, čo robíte teraz?

Začalo to oveľa skôr, ako som si to vôbec uvedomil. Keďže som vyštudoval aplikovanú kineziológiu, som mal vždy k tréningu trošku rozdielny prístup.

Mňa vždy zaujalo, keď za mnou prišli ľudia s nejakými problémami. Ramená, zápästia, lakte, kolená, natiahnuté svaly a rôzne iné. Vždy, keď niečo také nastalo snažil som sa prísť na to, ako im môžem z pozície trénera pomôcť. A ono to nejakým spôsobom začalo fungovať.

Často sa vyhli doktorovi alebo sme nejakú inú terapiu podporili naším tréningom. Prišiel som na to, že skrz prístup, ktorý už teraz mám systematizovaný, môžu ľudia liečiť sami seba. To je aj celý základ tej filozofie - človek si môže pomôcť iba sám.

Ak príde pasívne s problémom a dá všetku zodpovednosť za riešenie problému niekomu inému, či už fyzioterapeutovi, doktorovi alebo trénerovi, z dlhodobého hľadiska to aj tak fungovať nebude.

Postupne som sa dopracoval k tomu, že pohyb je iba jedna časť celého systému. Súvisí s tým dýchanie, spánok, strava a aj vystavovanie sa zámernému diskomfortu. Či už je to sauna alebo moje obľúbené ľadovanie.