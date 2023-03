Seniorka prišla o celoživotné úspory, podvodníci sa vydávali za policajtov

Terčom podvodníkov sa stávajú najmä dôchodcovia.

TOPOĽČANY. Legendy a príbehy, ktoré si podvodníci vymýšľajú sa neustále menia a zdokonaľujú. Pre mnohých na prvý pohľad očividné bájky, napriek tomu im skočia na lep.

Obeťami sa stávajú najmä seniori. Zvyčajne si vytipujú ľudí, ktorí žijú sami. Stres spraví vo vypätej situácii svoje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Údajná policajná akcia

Podvodníci skúšajú nekalé praktiky aj na ľudí v Topoľčanoch. V piatok, 3. marca, kontaktovali telefonicky 79-ročnú ženu žijúcu na sídlisku Mravenisko v Topoľčanoch.

Bývalej pracovníčke pošty mal podľa informácií od polície najskôr volať muž s maďarským prízvukom, že jej idú doručiť doporučenú zásielku do vlastných rúk. Prísť plánoval o chvíľu, pani ho mala čakať pred domom.

Vzápätí ale telefón zazvonil znova. Údajná policajtka hovorila plynule slovenským jazykom.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/R6yYdU6hzyA

„Dobrý deň, som vyšetrovateľka policajného zboru. Vyšetrujeme prípady vlámaní do domov. Zistili sme, že zlodeji už majú vytipovaný aj váš dom. Dajte všetky peniaze a cennosti do tašky a položte ju pred dom. Naša hliadka je už na ceste. My vám peniaze ochránime a po akcii vrátime,” zverejnila obsah podvodného telefonátu polícia.

Pani v strachu o svoj majetok neznámu ženu poslúchla. Podľa inštrukcií dala do bielej kabelky 14 500 eur a vyložila ich na chodník pred domom.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Sprchuje sa výlučne v studenej vode, za problémami ľudí vidí slabú sebadisciplínu Čítajte

Úraduje viac skupín podvodníkov

Žena na druhom konci linky seniorku po návrate k telefónu rozptyľovala a pokračovala v rozhovore na rôzne témy. Snažila sa udržiavať jej pozornosť, zatiaľ čo podvodníci kabelku spred domu vzali.

Na konci hovoru jej oznámila, že akcia skončila a môže si ísť pre svoje peniaze. Na chodníku však poškodená už žiadnu tašku nenašla. Svoju chybu si rýchlo uvedomila a kontaktovala skutočnú políciu.

V článku sa dočítate aj: Aké sú postupy polícia v rámci prevencie,

ako reagujú seniori na upozornenia pred podvodmi,

čo ovplyvňuje ľudí v kritickej situácii, ktorú páchateľ navodí,

aké príbehy podvodníci na starších ľudí skúšajú,

koľko prípadov podvodného konania v online prostredí polícia zaznamenala v Topoľčanoch a v Partizánskom,

akým spôsobom sa ľudia nechali nachytať,

o koľko peňazí sa zlodeji obohatili,

či je možné odhaliť páchateľov zneužívajúcich platobné karty a mobilné aplikácie,

ako postupovať v prípade, že sa stanete obeťou podvodníka?

“Celý čas ju držali na telefóne aby nepoložila, aby si to nestačila rozmyslieť a nemala čas si uvedomiť čo sa deje,” opisuje postup podvodníkov preventistka Okresného riaditeľstva PZ v Topoľčanoch Mária Pašková.

Vyšetrovanie zatiaľ neprinieslo žiadne výsledky. Podobné prípady sa vyskytujú naprieč celým Slovenskom. Jedná sa o viac skupín s premyslenými taktikami. Bližšie informácie z dôvodu zmarenia alebo sťaženia vyšetrovania polícia neposkytuje.

Policajti v rámci prevencie vyrazili do akcie spolu s poštármi