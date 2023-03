Lieky na spanie od lekára môžu veľmi ľahko vytvoriť závislosť, hovorí psychiatrička

Za zlým spánkom sa môže byť aj ochorenie.

TOPOĽČANY. „Dlhodobo preťažovaný človek, ktorý musí podávať veľké výkony a nemá čas na dostatočný oddych, dostatočnú relaxáciu, počas víkendu dokáže prespať aj 14 hodín vkuse. To je už následok dlhodobého psychického, ale aj fyzického vyťaženia. Z tej veľkej únavy dochádza k hypersomnii, nadbytku spánku,“ vysvetľuje psychiatrička Zuzana Mlyneková s tridsaťročnou praxou v odbore.

V rozhovore o poruchách spánku vysvetľuje, aké následky môže mať veľká záťaž kladená v dnešnej dobe na ľudí, prečo vyžaduje od pacientov s poruchami spánku telesnú prehliadku, aj to, ako vám tabletka od lekára môže spôsobiť závislosť.

Aké sú najčastejšie poruchy spánku, ktoré vo svojej odbornej praxi riešite?

Najčastejšie sa stretávam s nespavosťou, hyposomniou. Nie s úplnou insomniou, ktorá znamená, že človek nemôže vôbec spať. Hyposomnia znamená, že človek nespí dobre.

Buď zaspí bez problémov večer, ale po niekoľkých hodinách sa zobudí a už nemôže znova zaspať. Potom sa mu chce spať ráno, keď má vstávať do roboty. To je typický spánok pre ľudí, ktorí majú znížené hladiny serotonínu.

Ďalším typom tejto nespavosti je, že nemôžu zaspať večer, ale už keď zaspia, spia celkom dobre. Stretávam sa aj s hypersomniou, kedy sú ľudia stále ospalí.

V rozhovore sa dočítate aj: čo vyžaduje od pacienta, ktorý ju navštívi so spánkovou poruchou,

akým spôsobom sa lieči hypersomnia,

ako dokáže ľuďom s poruchou pomôcť psychiatrička a ako prebieha diagnostika,

ktoré lieky môžu veľmi ľahko spôsobiť závislosť,

ako môžeme pomôcť ľuďom s depresiou a spánkovou poruchou my,

s akými ďalšími poruchami sa psychiatrička stretáva,

čo je to narkolepsia,

ako možno zlepšiť kvalitu nášho spánku.

Ako sa hypersomnia prejavuje?

Ľudia trpiaci hypersomniou, teda chronickou ospalosťou, následne nemajú chuť do práce, do života, do ničoho. Nedokážu sa tešiť, nič ich nebaví, ani to, čo ich predtým bavilo. Uzatvárajú sa do samoty, nemajú chuť sa s nikým rozprávať. Aj rozhovor ich unavuje.

A ako sa prejavuje hyposomnia?

Keď človek spí zle v noci, čiže má hyposomniu, tak sa cez deň javí, ako keby mal hypersomniu. Čiže je unavený a berie ho to do spánku. To je logické.

Čo stojí za vznikom týchto porúch spánku?

Dlhodobé pracovné preťaženie. Poruchy môžu nastať u kohokoľvek, kto je veľmi zaťažovaný, či už psychicky alebo fyzicky, a nemá možnosť si oddýchnuť. Jeho organizmus nemá možnosť dostatočnej regenerácie síl. Môže to byť napríklad matka na materskej dovolenke starajúca sa o dve deti s malým vekovým rozdielom, ktoré potrebujú neustálu pozornosť.

Tam je obrovská zodpovednosť, treba mať oči na stopkách, aby si dieťa neublížilo. Alebo študent, ktorý obetuje učeniu veľa času a v noci nespáva. U niekoho príde hypersomnia z veľkej záťaže, u niekoho príde hyposomnia alebo insomnia. Každý sme iný, každý trošku inak reagujeme.

Môžu byť spôsobené aj zdravotnými problémami?