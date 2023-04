Hráči i diváci sa sťažujú na katastrofálnu akustiku. Pri prestavbe haly sa na ňu zabudlo

Čas dozvuku namerali až osem sekúnd.

TOPOĽČANY. Mestská športová hala v novom šate nie je v prevádzke ani dva roky a už ju čakajú dodatočné stavebné úpravy.

Moderná budova na Bernolákovej ulici v Topoľčanoch je určená aj na medzištátne zápasy hádzanárov, má však niekoľko nedostatkov.

Najvážnejším z nich je zlá akustika, návštevníkom bráni užiť si zápasy naplno. Čas dozvuku vysoko presahuje optimálne hodnoty pre športové haly.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Miesto pre 2050 divákov

Nedostatočnú kapacita hľadiska, veľkosť hracej plochy a nevyhovujúci technický stav hádzanárskej haly v Topoľčanoch vyriešila veľká rekonštrukcia, ktorá začala v januári 2020. Novým priestorom sa hádzanári mohli tešiť už v v júni 2021.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Diskusie ako súčasť predstavení. Nové mestské divadlo v Topoľčanoch predstavuje svoj koncept Čítajte

Hádzanárska hala prešla kompletnou rekonštrukciou. Dostala nový obvodový plášť, osvetlenie, vzduchotechniku, rozšírenú hraciu plochu, dve nové tribúny, sociálne zariadenia, vynovené šatne i kancelárie.

Pribudli parkovacie miesta a upravilo sa aj okolie športoviska. Aktuálne môže zápasy sledovať až 2050 divákov. Na čo sa pri projekte zabudlo je zvuk.

Skúsenosti fanúšikov

Hráči i diváci sa sťažujú na katastrofálnu akustiku v budove. „Hlásenie cez zápasy je veľmi zle počuť, a to nemusí nikto ani kričať a povzbudzovať,“ hovorí Roman Trenčanský, člen topoľčianskeho hádzanárskeho fanklubu.

„Zvuk spraví dosť. My, ktorí tam chodíme, nepočujeme v tej hale absolútne nič. Mali to skúšať počas toho ako to robili, lebo jednoducho to tam chýba. Napríklad v Hlohovci pekne počuť všetko, v Považskej majú tiež dobré ozvučenie,“ vymenúva skalný fanúšik topoľčianskeho Agra, Vratko Candrák.

Prekročený čas dozvuku

Problémom je vysoká ozvena, ktorá obmedzuje komunikáciu. V športových priestoroch je dobrá akustika bytostne dôležitá z dôvodu komfortu pre športovcov, ale i návštevníkov športových podujatí. Na základe požiadavky zo strany mesta bolo vykonané meranie času dozvuku.

V článku sa dočítate aj: Čo je dôvodom zlej akustiky v priestoroch haly,

akým spôsobom chce mesto vyriešiť problém,

či je úprava vyhovujúca po statickej stránke,

ako ozvučovanie športových hál riešia v zahraničí,

koľko bude stáť projekt úpravy akustiky,

ako ho chce mesto financovať,

prečo nebola akustika budovy riešená v projekte prestavby,

aké sú ďalšie nedostatky zrekonštruovanej hádzanárskej haly?

Hala v súčasnosti bez akustických úprav dosahuje v oblasti stredných frekvencií, kde je ľudské ucho najcitlivejšie, čas dozvuku až osem sekúnd.

To násobne presahuje optimálne hodnoty, ktoré sú požadované v platnej norme DIN 18041 pre športové haly. Požadovaný optimálny čas dozvuku v Topoľčanoch sú dve sekundy.