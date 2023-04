Prácu v michelinskej reštaurácii zavesil na klinec, zo starých bicyklov vyrába jedinečné diela

Recyklované súčiastky mení na obrazy, šperky, či bytové doplnky.

PRAŠICE. Andrejovi Jamrichovi, pôvodom z Jacoviec, učarovali v detstve staré bicykle, ktoré opravoval jeho dedo. Napriek úspešne rozbehnutej kariére v zahraničí sa rozhodol vrátiť na Slovensko a pokračovať v jeho stopách.

Keďže samotná oprava bicyklov by ho dnes už neuživila, rozhodol sa pretaviť svoj koníček do umenia. S rodinou sa usadil sa v Prašiciach, kde z opotrebovaných cyklistických dielov vytvára jedinečné diela.

Pri tvorbe využíva haraburdie, ktoré by inak skončilo v odpadkovom koši alebo na zbernom dvore.

Súčiastky zo starých bicyklov prácne čistí a hľadá im nové využitie. Krásne obrazy na drevenom podklade, či bytové dekorácie z reťazí, brzdových kotúčov a ďalších častí nefunkčných bicyklov potešia oko nielen fanúšikov cyklistiky.

Po stopách starého otca

„Môj dedko Tibor pochádzal z Jacoviec a bol hospodárom na družstve. Okrem toho, že sa staral o celé družstvo, opravoval staré bicykle. Na povale sme ich vždy mali množstvo. Keď som sa po 20 rokoch vrátil domov z Nemecka, tešil som sa len na tie bicykle a na to, že začnem robiť to, čo robil môj dedko. Žiaľ, môj otec všetko z povaly upratal a zaniesol do zberu,“ spomína Andrej Jamrich.

Napriek tomu, že poklady skryté dlhé roky na povale rodinného domu nenašiel, svojho snu sa nevzdal.

Andrejov dedo mal ruky večne zamazané od reťazí a množstvo času trávil nad rámami podľa neho nesmrteľných bicyklov.

„Nové bicykle sa nedajú opraviť tak, ako tie staré. Súčiastky sa kazia, nevyrábajú ich z takého odolného materiálu ako kedysi,“ vysvetľuje Jamrich.

Vyhadzovaniu sa nedokázal prizerať

Z banky, kde som v Nemecku pracoval, chodieval po práci na bicykli robiť údržbára do domova dôchodcov.

„Potreboval som sa po tej robote v banke uvoľniť. Medzitým som sa zastavoval v bicyklových obchodoch. V Mníchove ich je nespočetne,“ hovorí nadšený cyklista.

Množstvo cyklotrás v meste presahovalo aj tie v Amsterdame. Zároveň ho teší, že trend budovania cyklistických ciest sa pomaly rozmáha aj u nás.

Keď si uvedomil, koľko súčiastok sa denne vyhadzuje, rozhodol sa vdýchnuť im nový život.

„Prišiel som do obchodu a pýtal sa, čo robia so starými súčiastkami. Povedali mi, že to musia vyhadzovať a ešte za to i zaplatiť. Tí čo tak nerobili to hádzali do jedného vreca a vyhadzovali to do bežného odpadu,“ opisuje skúsenosti z predajní, na ktoré sa nedokázal nečinne pozerať.

Po dohode s niektorými vlastníkmi obchodov si mohol povyberať rôzne súčiastky. Malá pivnica mu neumožňovala zobrať si všetko. Tí prívetivejší mu začali čistejšie veci odkladať, pretože veľa roboty zaberie samotné čistenie a odmasťovanie súčiastok.

Tvoriť začal na materskej

Andrej Jamrich začal odkladať cyklosúčiastky a premýšľať, čo s nimi spraviť. Vždy keď prišiel na Slovensko, priniesol si so sebou časť z nich. Čistil ich pomocou starej červenej nafty od svojho svokra z Oravy, ktorú mal ešte z čias vojny.

„Pomaly som si to jeden rok čistil. Keď som zostal doma na materskej s prvou dcérkou začal som tvoriť obrazy,“ hovorí Jamrich.