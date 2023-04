Starú polikliniku definitívne zatvoria. Lekári i bezdomovci sa musia sťahovať

Budova potrebuje drahú rekonštrukciu.

TOPOĽČANY. Stará poliklinika už roky nie je najnavštevovanejšou budovou mesta, ako tomu kedysi bývalo. Sídlia v nej poslední lekári a čoskoro sa odsťahujú aj tí.

Energetická náročnosť budovy prinútila nájomcu ukončiť zmluvy s nájomníkmi. Budovu definitívne uzavrú.

Vlastník budovu prenajíma

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) prenajal topoľčiansku polikliniku na ulici 17. novembra akciovej spoločnosti Svet zdravia na účely poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti na 20 rokov v máji 2016. Sieť nemocníc sa zaviazala platiť kraju ročne 100-tisíc eur bez DPH.

Nájomné sa každoročne upravuje o mieru medziročnej inflácie spotrebiteľských cien na Slovensku.

Dodávku energií si nájomca zabezpečuje na vlastné náklady. Práve ceny energií sú dôvodom, prečo sa vedenie Nemocnice v Topoľčanoch rozhodlo tento rok starú polikliniku uzavrieť.

Vo štvrtok 27. apríla sa stretli s nájomníkmi, aby im to oznámili. V rámci trojmesačnej výpovednej lehoty tak čoskoro zostane poliklinika úplne prázdna.

„Vzhľadom na extrémny nárast cien energií o zhruba 160 percent a obsadenosť budovy, ktorá je na úrovni približne 20 percent, nie sme schopní udržať jej chod a dotovať ho z príjmu nemocnice od zdravotných poisťovní,“ informoval riaditeľ topoľčianskej nemocnice Viktor Dudáš.

Už teraz predpokladajú stratu

Hospodárske výsledky zariadenia boli podľa neho doposiaľ udržateľné, zmena nastala až zdražovaním energií: „Do konca roka 2022, ešte pri pôvodných cenách, sa nám darilo udržať prevádzku budovy vybalansovanú. No po extrémnom náraste cien energií, ktoré nemôžeme celé preniesť na nájomníkov, nie sme schopní ju prevádzkovo dlhodobo udržať. Už tento rok predpokladáme stratu na úrovni približne 120-tisíc eur.“

Počas „zlatých rokov“ polikliniky, v plne obsadenej budove, fungovalo viac ako 60 ambulancií.

Dnes zíva prázdnotou. Podľa informácií od vedenia nemocnice je tu momentálne 18 zdravotníckych podnájmov a niekoľko ďalších komerčných a administratívnych prevádzok.

„Voľakedy to bolo plné, boli tu oddelenia. Každý meter štvorcový bol dôležitý. Teraz sa to takto vyriešilo. Na našom poschodí sme dve ambulancie, doktor Mičúnek a ja, hore sú dvaja zubári, dole sú dvaja obvodní lekári a jeden chirurg. To je celá poliklinika. Sú tu obchody, ale z polikliniky nič,“ opisuje aktuálnu obsadenosť budovy klinická logopedička Helena Hačková.

Národná kultúrna pamiatka si vyžaduje rozsiahle opravy

Riaditeľ nemocnice radí medzi najväčšie nedostatky budovy nielen jej extrémnu energetickú náročnosť, ale i zlý technický stav a staré, dnes už nevyhovujúce dispozičné riešenie.