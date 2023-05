Slovensko, ako jediný štát v únii, bralo peniaze na pomoc ľuďom od samospráv, hovorí podpredseda ZMOS

Samosprávy nie sú vnímané ako reálny partner.

PARTIZÁNSKE. Čoskoro si na májovom sneme (23.-24. mája) Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zvolí nového predsedu. O post predsedu najväčšej nevládnej organizácie sa uchádzajú piati starostovia a traja primátori, medzi nimi na návrh regionálneho združenia Považskobystrické RZMO, RZMO Stredný Gemer a RZMO Horehronia aj primátor Partizánskeho, Jozef Božik.

Súčasný podpredseda združenia a predseda Komory miest ZMOS je primátorom mesta už 13. rok, ako vysokoškolský pedagóg sa venuje najmä verejnej správe. V politike sa pohybuje od svojich 18 rokov, kedy sa stal najmladším poslancom mesta.

V rozhovore Jozef Božik opisuje, s akými najpálčivejšími problémami sa mestá a obce pasujú, prečo je nevyhnutné prijímať viac štátnych policajtov a aj to, ako by samosprávam pomohlo zavedenie práva veta.

Ako vnímate fakt, že vás viaceré regionálne združenia navrhli za kandidáta na pozíciu predsedu Združenia miest a obcí Slovenska?

Je to výsada. Beriem to ako prejav dôvery a je to pre mňa veľká česť, že aj moje meno, nielen z miest ale aj obcí v rámci Slovenska, zarezonovalo a navrhli ma, aby som kandidoval na predsedu.

V decembri minulého roka ste sa stali i predsedom Komory miest a podpredsedom ZMOSu. Ako hodnotíte svoje doterajšie pôsobenie v ZMOS-e?

Za štyri mesiace som úplne zmenil prácu v Komore miest, konštatujú to moji kolegovia. ZMOS sa mimoriadne zdynamizovalo, pretože riešime veľa problémov na báze pravidelných online rokovaní.

V článku sa ďalej dočítate aj: či je reálne zaviesť právo veta i na Slovensku,

aký je rozdiel medzi politickými stranami u nás a v zahraničí,

akú mal protest organizovaný v súvislosti s cenami energií odozvu,

či majú samosprávy možnosť zasahovať do legislatívneho procesu schvaľovania zákonov,

s akými najpálčivejšími problémami sa aktuálne pasujú mestá a obce,

príklady na základe skúseností vedenia samosprávy v Partizánskom,

nakoľko rieši rozširovanie kompetencií mestských policajtov nedostatok štátnych príslušníkov polície,

či by v prípade zvolenia neboli obyvatelia Partizánskeho ukrátení o svojho primátora.

Aké priority si kladiete v nadchádzajúcom období?

Mojim cieľom je, aby do aktivít v rámci ZMOS išlo čo najviac ľudí. Aby sme pôsobili na území celého Slovenska, prácu zdynamizovali a čo najviac zefektívnili.

Kým za SK8 chodia dvaja, za Úniu miest chodia dvaja, tak za 2800 obcí, miest a mestských častí Bratislavy a Košíc chodíme ôsmi. To bol môj návrh. Keď zastupujete 2800 územných celkov, tak potrebujete mať iné reprezentatívne zastúpenie.

Našou kľúčovou mantrou je urobiť maximum pre to, aby samospráva mala v časovom horizonte možno dvoch, možno štyroch rokov, také isté postavenie ako má v Rakúsku. Kde z ústavy je dané, že organizácie, ktoré reprezentujú samosprávy, majú právo veta pri zákonoch, ktoré ovplyvňujú život samospráv.

Je podľa vás reálne zavedenie práva veta aj u nás na Slovensku?