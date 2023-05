Pilot zrejme podcenil počasie. Vírnik, ktorý havaroval na Orave, nevykazoval počas skúšobných letov žiadne poruchy

Stroj dokáže bezpečne pristáť aj po vysadení motora.

TOPOĽČANY. Vírnik z dielne topoľčianskej strojárenskej firmy, ktorý havaroval počas minulého týždňa na Orave, bol podľa konštruktéra v poriadku. Pred cestou absolvoval skúšobné lety, motor fungoval bezchybne a zaznamenané dáta nevykazovali žiadne odchýlky.

Pilota zaujal na výstave

Netradičné, ľahké lietadlo, podobné vrtuľníku, môžu z času na čas zaregistrovať na oblohe obyvatelia Topoľčian i okolia. Firma, sídliaca na južnom predmestí Topoľčian, ako jediná na Slovensku vyrába rotorové lietadlá, nazývané aj gyrokoptéry.

Dvojmiestny stroj s označením OM-M199, po ktorom vyhlásili vo štvrtok rozsiahlu pátraciu akciu, riadil skúsený 59-ročný maďarský pilot. Vrtuľník ministerstva vnútra našiel zhorený vrak stroja v lese pri Novoti po takmer dvadsiatich hodinách pátrania, letec nehodu neprežil.

Pilot sa venoval vyhliadkovým letom v Dubaji a nalietaných mal viac ako 4500 hodín. Slovenský vírnik ho zaujal na výstave EXPO 2020 v Dubaji a s firmou začal spolupracovať, ich stroje chcel predávať aj v Maďarsku a v okolitých štátoch.

Exponát sa na výstavu dostal na podnet bývalého ministra hospodárstva, Richarda Sulíka, ktorý si ho bol obzrieť priamo vo výrobe. Pre potreby výstavy vyrobila spoločnosť nový kus, ktorí si mohli návštevníci obzrieť.

Rezervu paliva mal veľkú

Havarovaný vírnik NISUS mal najnovší motor s moderným prístrojovým vybavením, nebol však vybavený na lety v mrakoch. Cesta z Topoľčian do poľského mesta Bielsko-Biała, vzdialeného približne hodinu autom od slovenských hraníc, sa pilotovi stala osudnou.

Gyrokoptéra dokáže s plnou, 92 litrovou nádržou, doletieť viac ako 500 kilometrov.

„Pri dobrých podmienkach vydrží vo vzduchu päť hodín, pri priemernej rýchlosti skoro 600 kilometrov. Samozrejme, treba rátať s počasím, protivetrom i zaťažením. Záleží, či tam idú dvaja 120 kilový chlapi, alebo ide človek sám,“ hovorí Ondrej Jančovič, riaditeľ a hlavný konštruktér v jednej osobe.

Do poľského mesta Leszna, vzdialeného 490 kilometrov, kam mali na druhý deň namierené na výstavu ultraľahkých lietadiel, by sa podľa neho mal dostať do štyroch hodín.

„On letel sám, to znamená, že tá spotreba tam mohla byť tak 20 litrov na hodinu,“ objasňuje. Pilot letel prv, s plánovanou zastávkou u známeho v poľskom meste Bielsko-Biała.