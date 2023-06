Obilnina rozvojových krajín má v čase klimatických zmien obrovský potenciál

Jediná slovenská odroda sa využíva najmä v Indii.

OPONICE. Zmena klímy ohrozuje budúcnosť poľnohospodárstva na celom svete. Napriek tomu, že v značnej miere prispieva k nežiaducim zmenám, je nimi aj výrazne ovplyvnené. Extrémne výkyvy počasia sa už teraz prejavujú vo výnosoch plodín aj v našej krajine.

Výzvy a opatrenia súvisiace s klimatickými zmenami boli jednou z nosných tém odborných prednášok na Celoslovenských dňoch poľa v Oponiciach, ktoré sa konali 6. a 7. mája na poliach pod Oponickým hradom.

Jediná slovenská odroda prosa

Aby poľnohospodári dokázali zabezpečiť výživu obyvateľstva, upriamujú pozornosť na pestovanie plodín so schopnosťou prospievať i v náročných podmienkach.

"Práve tento rok je celosvetovo vyhlásený za Medzinárodný rok prosa. Je to plodina, ktorá je veľmi nenáročná. Môže sa používať jednak v ľudskej výžive, to je to olúpané proso, tzv. pšeno, alebo sa môže využívať na kŕmenie zvierat. Takisto sa môže fermentovať a môžu sa z neho vyrábať aj nápoje," približuje obilninu Klára Križanová, vedúca úseku šľachtenia zo spoločnosti Hordeum.

Najstaršia šľachtiteľská stanica na Slovensku, založená v roku 1912, prezentuje jedinú slovenskú odrodu prosa Unikum.

"Využíva sa aj medzinárodný európsky katalóg a pestujú sa nejaké zahraničné odrody. Ale tým, že táto odroda bola vyšľachtená na Slovensku je veľmi vhodná pre naše pestovateľské prostredie," vysvetľuje Križanová.

Proso bolo kedysi jednou z hlavných obilnín Slovanov. Postupne ho na okraj jedálnička vytlačila pšenica, raž, ryža, kukurica či zemiaky.

Momentálne sa vo veľkom využíva ako základná potravina v rozvojových krajinách. Slovenská odroda sa pestuje najmä v Indii.

U nás je dopyt po prose menší, pestovateľské plochy minimálne, trpíme i nedostatkom odrôd.