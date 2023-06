Totti zo slovenskej dediny končí, lúči sa 700-gólový kráľ. Hrať za peniaze mu bolo trápne

Odmietol 10-tisíc mesačne. Chcel hrať navždy doma.

VEĽKÉ UHERCE. AS Rím mal Francesca Tottiho, Veľké Uherce RUDOLFA KOVÁČA (45) . Elegána v kopačkách. Futbalovú legendu celej hornej Nitry. V malej dedine nekonečne svätú.

Slnko svieti, tráva je zelená a chlapík s desiatkou strieľa salvy gólov. Tak to 26 rokov nepretržite chodilo na ihrisku pod tribečskými horami. V revíre bombardéra, ktorému kronika ráta okolo sedemsto gólov za Veľké Uherce.

„Končím kariéru,“ zahlásil Rudolf Kováč, keď pochoval milovanú mamu a klubu jeho srdca odbila storočnica. MY novinám povedal viac.

Máme vám to veriť?

Tak to cítim. Je správny čas. Z poslednej sezóny som veľa premaródil, dvakrát po sebe mal natrhnutý lýtkový sval. Dlhé cesty za súpermi sa mi zunovali, ťažko sa po nich ráno chodí do roboty. A motivácia trochu upadla. Rád prepustím priestor mladým. Mám tam byť donekonečna a oni čakať na šance? Nechcem hrať za zásluhy.

Skutočne za Veľké Uherce nenastúpite ani vtedy, keď ich bude desať?

Keby mali skutočný „prúser“, ešte by som sa na ihrisku objavil, no dlhodobo už hrávať nebudem. Vyvolávalo mi mnoho klubov, ale už som rozhodnutý.

Oženil som sa a bývam v Prievidzi, do Veľkých Uheriec som dochádzal za rodičmi. Otec je stále na ihrisku, dlhé roky robí usporiadateľa. Mamina bola môj anjel. Pred týždňom zomrela. Vždy mi držala palce. Sľúbil som jej, že skončím s futbalom, aby sa už nemusela báť, čo sa mi stane. Ešte som jej to stihol povedať. Tešila sa...

Je to azda plánovaná symbolika, že najlepší strelec klubovej histórie končí práve na storočnicu...

Je to tak! Chcel som končiť už pred rokom či dvoma, no dobrý kamarát a predseda klubu Peťo Gubka ma prehovoril, aby som to spravil na storočnicu. Je to parádny míľnik. Futbal pomaly upadá, no vo Veľkých Uherciach má stále vysoké postavenie. Piata liga je pre nás skvelá. A asi aj strop.

Bratranec vášho otca Pavel Kováč sa z rovnakej dediny odpichol k titulom v Grécku i Slovensku a prvoligovým rekordom. Neľutujete, že ste nemali podobnú kariéru?