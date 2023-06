Zápach z hnojiska im znepríjemňuje život. Spor ľudí zo Strání s družstvom naberá na obrátkach

Hnojisko spĺňa všetky náležitosti, bráni sa družstvo.

PARTIZÁNSKE. Obyvatelia z mestskej časti Partizánskeho sa dlhodobo sťažujú na zápach z neďalekého hnojiska. Na poliach nad rodinnými domami v Šimonovanoch zakladá skládku hnoja už niekoľko rokov Poľnohospodárske družstvo Veľké Uherce.

„Bojujeme už päť rokov. Oni to dajú na kopec a keď je táto sezóna, večer sa nedá ani dýchať. Okná zatvárame,“ sťažuje sa miestny obyvateľ Pavel Krúpa.

V súlade so zákonom

Ľudom smrad znepríjemňuje pobyt vonku, kúpanie v bazéne s deťmi, nemôžu vyvesiť vyprané šaty, pretože okamžite napáchnu nepríjemným čpavkom. Mestu doručili ešte začiatkom mesiaca písomnú sťažnosť.

„Fakt sú dni, kedy je ten zápach neznesiteľný. A to bývame na Dolnej ulici. Keď odtiaľ fúka vietor, až sa človeku dvíha žalúdok. Myslím si, že ak aj je to len navážané hnojisko, nie je v poriadku, aby boli týmto zápachom obťažovaní majitelia domov v okolí,“ hovorí jedna z nešťastných obyvateliek, Miroslava Muranová.

„Dúfame, že sa to vyrieši ku spokojnosti oboch strán, Hnojisko je neskutočný problém pre sídlisko Stráne,“ tvrdí obyvateľka Júlia Horná.

Situáciu sa občanom ani mestu riešiť nedarí. Hnojisko spĺňa všetky kritériá Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) v Bratislave.

„To hnojisko spĺňa všetky náležitosti. Keby sme to posunuli niekde inde v tej lokalite, no tak na jednej strane sú vodné zdroje, na druhej strane je potok, na ďalšej je zase svahovitosť. Nemôže byť vo svahu, lebo keď prídu veľké dažde, aby to zase nestekalo do vodného zdroja. Toto je jediná lokalita, kde to hnojisko teoreticky aj prakticky môže byť umiestnené,“ vysvetľuje riaditeľ družstva Jozef Štefkovič.

Našli kadávery zvierat

Voľná skládka maštaľného hnoju sa nachádza na prelome katastra mesta a obce Veľké Kršteňany.

„Podľa zákona nemôže byť hnojisko každý rok na tom istom mieste, ale nie je presne špecifikované koľko metrov. To znamená, že oni využívajú tú dieru v zákone a posúvajú ten hnoj o sto metrov, alebo z jedného katastra na druhý,“ opisuje problém poslanec mestskej časti Šimonovany, Peter Korytár.

Mesto postúpilo predmetnú sťažnosť na zápach ÚKSUP-u v Bratislave a Okresnému úradu v Partizánskom, odboru životného prostredia.

Pár dní na to malo údajne dôjsť k opätovnému navozeniu hnoja na miesto spolu so zvyškami tiel zvierat. Kosti, kože a ďalšie zbytky sa nachádzali priamo v hnoji, i všade navôkol.