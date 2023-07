Odborníci pomáhajú zadlženým. Fingovaný osobný bankrot je nielen trestným činom, tvrdí vedúci projektu

Ekonomická gramotnosť je slabá v celej populácii.

Žiť na dlh a požičiavať si na svoje bežné aj dlhodobé potreby sa stáva bežnou súčasťou mnohých domácností. Peňaženky tých, ktorým čoskoro končí fixácia hypotéky, zaťažia vplyvom rastúcich úrokových sadzieb i vyššie mesačné splátky.

Nečakané životné situácie, či pokles príjmov môže ľudí vtiahnuť do začarovaného kruhu dlhov.

Z aktuálneho prieskumu spoločnosti EOS KSI Slovensko, vykonaného v spolupráci s agentúrou AKO vyplýva, že až 6,6 percent dospelej populácie v našej krajine nezvláda splácať svoje dlhy.

Dlžníci pri snahe zbaviť sa svojich exekúcií neraz siahajú po krajnom riešení, ktorým je oddlženie, vyhlásenie tzv. osobného bankrotu.

"Vhodnosť osobného bankrotu je vo verejnosti aj médiách značne nadhodnotená. Aj ľudia, ktorí sú rozhodnutí ísť do osobného bankrotu v prevažnej miere zmenia svoje rozhodnutie, keď sa podrobne oboznámia s následkami, o ktorých sa bežne nehovorí," hovorí Ladislav Šutý, vedúci projektu Bezplatných dlhových poradní.

Pobočky dlhových poradní v rámci národného projektu Operačného programu Ľudské zdroje fungujú po celom Slovensku.

V Topoľčanoch je klientom v budove na Ulici 17. Novembra k dispozícii tím odborníkov od novembra minulého roku.

Pomohli už takmer stovke ľudí, ktorí ich prišli požiadať o radu alebo sa dostali do finančnej núdze. Právnik, ekonóm i psychológ, všetci sú pripravení bezplatne poskytnúť klientom poradenstvo v nepriaznivej životnej situácii.

O práci poradcov a pomoci ľuďom v dlhoch viac v rozhovore prezradil Ladislav Šutý, ktorý projekt manažuje.

Projekt bezplatných dlhových poradní na Slovensku funguje pomerne krátko, dostáva sa už postupne do povedomia ľudí?

Áno, tkvie to v samotnej podstate projektu. Kto by si nevšimol niekoho, kto efektívne pomáha v boji s dlhmi a pritom úplne zadarmo. Vôbec nič sa neplatí teraz, v budúcnosti, ani z výsledku.

Táto zásada vyvolala pozornosť médií a boli sme približne v stovke centrálnych a regionálnych televízii a iných nosičov. More ľudí sa o nás dozvedelo, takže prakticky za rok sa na nás obrátilo už 11 700 ľudí s dlhovými problémami a z nich sa našimi klientami stalo 9800. Už 3370 prípadov sme uzavreli a nepoznám prípad, kedy by sme aspoň troška nepomohli.

Klienti u vás nájdu i právnu pomoc, ale právne zastupovať človeka nemôžete. V čom teda spočíva pomoc právnika v bezplatnom dlhovom poradenstve?

Naši právni poradcovia odhalili premlčanie v hodnote 47 tisíc eur, na druhom mieste 13 tisíc, na treťom 6 tisíc eur. Takíto dlžníci sa zrazu dostanú do úplne inej situácie. Väčšinou prestanú byť dlžníkmi. Alebo im zostane na vyplatenie len malá časť dlhu, čo dokážu zvládnuť oveľa ľahšie.

Ale máte pravdu - my radíme, advokátsku prax robiť nemôžeme. Radíme ako postupovať, kam zavolať a čo povedať, kam napísať a ako to napísať, konzultujeme napísané a podobne. Ale ešte predtým náš právny poradca prejde všetky zmluvy, dokumentáciu a korešpondenciu. Zisťuje, či náhodou nie je dlh premlčaný, zanalyzuje práva a povinnosti dlžníka aj veriteľa, pozrie si, čo je napísané malými písmenkami, či to nebolo zavádzanie alebo protiprávne. A tiež, či sa neplatili nejaké poľahčujúce poistky, napríklad pre prípad práceneschopnosti.

Náš klient dlhodobo ochorel a nebol schopný splácať. Až keď prišiel k nám sme mu ukázali, že podľa zmluvy dlhodobo spláca poistku pre prípad PN. Pomohli sme mu osloviť poisťovňu a tá dlhy počas PN splácala za neho.

Čo je hlavnou úlohou ďalších zapojených odborníkov pri poskytovaní pomoci?

Krásny príklad je manželský dôchodcovský pár. Splácali, pani ochorela. Mysleli, že nedokážu splácať, boli čestní a preto chceli ísť do osobného bankrotu. Po poradenstve s naším ekonomickým poradcom sa ukázalo, že novo nastavený rozpočet im umožňuje bez problémov splácať a ešte im čosi zostane navyše. Osobný bankrot sa nekonal.

Ekonomický poradca sa snaží nájsť ďalšie zdroje alebo úspory v rodinnom rozpočte, či sa nedá zefektívniť, aby sa našli peniaze na splátky. Ale aj, či sa nedá požiadať veriteľa o lepší splátkový kalendár alebo o čiastočné odpustenie dlhu alebo jeho príslušenstva. Máme už svoje meno a niektorí veritelia už dajú na naše zdôvodnenie, čo dlžník splácať dokáže a čo nie. Na základe toho sa dá s nimi dohadovať.

Ďalší prípad je z oblasti psychologického poradenstva. Dobre situovanú pani opustil manžel a ona sa dala na alkohol. Narobila si dlhy a rodina sa od nej dištancovala. Náš psychológ dosiahol dohodu medzi rodinou a našou klientkou. Ak podstúpi liečenie a bude úspešné, pomôžu jej. Podarilo sa. Dnes je opäť v dobrom zamestnaní a bez problémov spláca.

Ale spolupráca klienta s rodinou je len okrajová funkcia psychologického poradcu. Každý sa nemusí stretnúť so všetkými poradcami. Psychologický poradca je tu hlavne na povzbudenie a pozitívne nastavenie klienta, ak to potrebuje. A naopak na upokojenie a konštruktívne nastavenie, ak frustrácia klienta ženie do agresívnych postojov. V závere poradenstva sa psychológ snaží, aby nešlo len o splatenie dlhu, ale aj o zmenu postoja k požičiavaniu a zadlžovaniu sa.