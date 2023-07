Ľudia kritizujú tempo kosenia a burinu v meste. Vyššia tráva prospieva hmyzu i klíme, bráni sa radnica

Údržbu zelene spomalili májové dažde.

TOPOĽČANY. Problém, ktorý riešia mestá po celom Slovensku sa nevyhol ani Topoľčanom. Obyvatelia sa sťažujú na tempo kosenia zelene a neostrihané kríky.

Kompletnú starostlivosť o údržbu verejnej zelene majú na starosti od roku 2017 Mestské služby Topoľčany. Celková výmera kosenej plochy je 900-tisíc m².

Kosenie ovplyvňuje predovšetkým počasie

Radnica má v rozpočte schválené financie na štyri celomestské kosby. Jedna stojí približne 55-tisíc eur a trvá päť až sedem týždňov.

Harmonogram sa často posúva kvôli zlým poveternostným podmienkam, počas dažďa kosenie nepripadá do úvahy. Väčšia vlaha prirodzene ovplyvňuje rast trávy, ktorá je vyššia a hustejšia.

"Všetci veľmi dobre vieme, že od apríla, celý máj bolo počasie vlhké, pršalo a tráva rástla rýchlejšie ako minulé roky," poukazuje na dôvod primátorka Alexandra Gieciová.

"Treba si uvedomiť, koľkokrát si občania za sezónu kosia trávnik na svojich záhradkách a predstaviť si, žeby ju kosili iba štyrikrát v sezóne. Preto ak trávu kosíme v intervaloch zhruba raz za mesiac, jej vzrast je vysoký a kosenie je veľmi náročné," vysvetľuje riaditeľ Mestských služieb Martin Bucko.

"Bohužiaľ, je to problém, s ktorým sa borí každá samospráva. Osobne si myslím, že obyvatelia by si mali zvyknúť na to, že je to každoročný problém a realita," dodáva.

Trávu kosia so zberom, potom ju odvážajú na kompostáreň, kde je zhodnotená na vyhľadávaný kompost. Zvažujú ale pristúpiť k čiastočnému mulčovaniu so zberom, čo by mohlo rast trávy spomaliť.

Kríky museli počkať

Na sociálnych sieťach mesta sa neraz stretávajú až s agresívnymi reakciami. Podnety občanov sa momentálne týkajú predovšetkým nepriechodných chodníkov, cez ktoré prerastajú kríky a burina.

"Všade je tu burina na chodníkoch a o kríkoch ani nehovorím. Niekde sa nedá ani prejsť," opísala Monika situáciu na uliciach pod Obchodnou akadémiou.

"Áno, rozkvitnuté poľné kvietky sú pekné, ale niekde na lúke a nie v meste. A už vôbec nie v parkoch, kde sa hrajú deti a je tam tráva po kolená," dodala Monika. O kríky pred domom a prerastajúcu burinu sa stará i sama.

Rodičia sa obávajú najmä kliešťov, ktoré číhajú vo vyššej tráve.

"Nejde o krásu, kvietky, ale aj o bezpečnosť. Vo vysokej tráve je veľa hávede. Na lavičke sa nedá sedieť. Všetci sa len oháňajú, vyliezajú až na vás mravce, kliešte, tráve škriabe na nohách," píše na sociálnu sieť mesta Mariana.

Situáciu s prerastajúcimi kríkmi si mesto uvedomuje.