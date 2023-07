Počet pacientov s psychickými problémami narastá, polícia stále častejšie asistuje lekárom

Za tri mesiace polícia objasnila v Partizánskom 61 prípadov.

PARTIZÁNSKE. Ťažšia sociálna situácia je neraz dôvodom, prečo sa na hranici zákona pohybujú i ľudia, ktorí doteraz neboli trestne stíhaní.

Nárast drobných krádeží chápu i policajti v Partizánskom, nápomocná by mohla byť novela trestného zákona, ktorá prehodnocuje výšku spáchanej škody.

„Klesá hlavne násilná trestná činnosť a stúpa majetková trestná činnosť. Myslím si, že všetkým nám je jasné, že za to môže vývoj cien a sociálnej situácie v tejto spoločnosti,“ informoval o stave a vývoji kriminality na území mesta Peter Hurtiš, riaditeľ Obvodného oddelenia policajného zboru v Partizánskom (OO PZ).

Polícia podľa neho najčastejšie rieši opakované drobné krádeže, či krádeže materiálu v areáli bývalých Závodov (ZDA) v Partizánskom.

Odsunutá novela Trestného zákona

Riaditeľ OO PZ v Partizánskom súhlasí s novelou trestného zákona, z ktorej sú vypustené i opakované krádeže, ktoré nedosahujú trestnú hodnotu.

"Prvýkrát od prijatia trestného zákona by sa mohli zvýšiť hranice vymedzenia spáchanej škody z 266 eur na 500 eur pri hranici malej škody, pričom úmerne sa posúvajú aj ostatné hranice škôd. Schválením zákona by došlo k prehodnoteniu a zosúladeniu trestných sadzieb, najmä trestných činov proti majetku a hospodárskych trestných činov," uvádza v tlačovej správe agentúra SITA.

„Je to také prihliadnutie, že niektorí ľudia sú naozaj donútení k takejto trestnej činnosti ich sociálnou situáciou. Štát možno nie vždy rieši tú situáciu tak, ako by mal a ľudia niekedy nemajú iné východisko. Stotožňujem sa so zmenou, ktorá je pripravovaná," uviedol Hurtiš na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Predložený návrh novely trestného zákona si získal široké uznanie v odbornej verejnosti.

Súčasný parlament zmaril šancu na modernizáciu trestnej politiky predčasným ukončením júnovej schôdze Národnej rady SR. Rokovanie o novele tak bude v rukách budúcej vlády.

Návrh by mal okrem iného sprísniť postih jazdy po vplyvom alkoholu, právne upraviť nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami, či reagovať na dlhoročné problémy postihovania drogovej činnosti.

Zavedenie osobitných skutkových podstát by rozlišovalo medzi prechovávaním drog a ich výrobou alebo obchodovaním.

Znamenalo by to koniec neprimerane vysokých trestov odňatia slobody užívateľom drog. Pri niektorých trestných činoch by mohli väzenie nahradiť alternatívne tresty.

Pokles trestnej činnosti

Obvodné oddelenie policajného zboru (OO PZ) Partizánske zaznamenalo za minulý rok 401 trestných činov, čo je o 33 menej ako rok predtým.

„Objasnených bolo 254 trestných činov, čo predstavuje 63,34 percent,“ uvádza Peter Hurtiš.