Na Oponickom hrade zostali len traja dobrovoľníci. Štát žiadajú o podporu petíciou

Riešenie vidia v obnove programu pre nezamestnaných.

Chlapi pracujú na hrade od polovice júna do polovice októbra. (Zdroj: Peter Sater)

OPONICE. Hrad týčiaci sa na západnom svahu Tribečského pohoria prešiel za viac ako dvadsať rokov výraznou obnovou. Dobrovoľníci začali so zveľaďovaním Oponického hradu v roku 2001.

Chátrajúca zrúcanina získava vďaka dobrovoľníkom postupne novú podobu. Po rokoch driny sa môžu popýšiť vybudovaním dreveného vstupného mostu, zastrešenou hradnou vežou, čiastočne obnovenou obvodnou hradbou a ďalšími pokrokmi. Všetko za využitia pôvodných technológií.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Kovarce prekvapili Radošinu, tri zápasy sa nehrali Čítajte

Rekonštrukcia pamiatky ale podstatne závisí aj od financií. Projekt, ktorý združeniam umožňoval zamestnávať pracovníkov zo znevýhodneného prostredia evidovaných na úrade práce pred dvoma rokmi, sa skončil. Úbytok pracovníkov na hrade cítiť, obnova napreduje len veľmi pomaly.

Nedostatok financií sa dotkol i plánovaného archeologického výskumu. Aktivisti zachraňujúci hrady žiadajú štát o podporu. O rekonštrukčných prácach na hrade a o petícii za obnovu projektu sme sa porozprávali s Petrom Saterom z občianskeho združenia Apponiana.



Občianske združenie Apponiana začala s obnovou hradu v roku 2001, keď sa vám podarili najväčšie pokroky. Na čo ste najviac hrdý?

Najväčší kvalitatívny a samozrejme kvantitatívny progres nastal počas obdobia fungovania programu Obnovme si svoj dom, keď na hrade pracovalo priemerne dvadsať chlapov. Počas tohto obdobia bolo realizovaných šesť rozsiahlych archeologických výskumov, ktoré nám vo významnej miere prispeli k poznaniu života na hrade a objasnili konkrétne stavebné etapy hradu.

Na akú časť hradu sa momentálne zameriavate? Aké obnovy sa Vám podarilo zrealizovať tento rok?

Tohtoročná sezóna je zhruba v polovici a zameriavame sa na hradbový múr I, ktorý bol archeologicky preskúmaný v roku 2022. Ide o jeden z najstarších hradných múrov, ktorý vznikol niekedy okolo roku 1350.

Aké sú vaše plány s obnovou do budúcnosti?

Všetko samozrejme závisí od finančnej podpory. Optimálnym riešením by bolo, keby sa podarilo obnoviť program s nezamestnanými. Vďaka tomuto programu sa podarilo dostať hrad do súčasného stavu, zrealizovať šesť archeologických sezón v spolupráci s katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, publikovať viacero monografií a podobne. Našim cieľom je z hradu urobiť samostatne fungujúcu jednotku, kde by mohol každý návštevník zažiť stredovek na vlastnej koži, uvariť si dobové jedlo, stráviť niekoľko nocí v diskomforte 16. storočia a prípadne si vyrobiť vlastnú kachlicu.

V rozhovore sa dočítate: prečo sa tohtoročný archeologický výskum nekoná,

ako prebiehajú práce na hrade s obmedzeným počtom pracovníkov,

čo hovorí o petícii za záchranu hradov,

akým spôsobom je momentálne rekonštrukcia financovaná,

či sa tento rok bude konať podujatie Stredovek na Oponickom hrade?

Prebieha, či prebiehal i tento rok archeologický výskum na hrade? Priniesol nové poznatky, či nálezy?