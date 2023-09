Keď muž použije v piesni expresívne výrazy, ľudia to berú, tvrdí speváčka Petra

Speváčka sa v minulosti zúčastnila aj známej speváckej súťaže.

Mladá, talentovaná speváčka PETRA ZUBČÁKOVÁ (21) z obce Veľké Uherce v okrese Partizánske vydala len nedávno prvú vlastnú skladbu s videoklipom pod názvom „Svetlo zhaslo.“

Študentka Katedry zvukovej tvorby a hudobnej réžie na Hudobnej akadémii múzických umení v Prahe sa v roku 2021 zúčastnila speváckej súťaže Česko slovenská Superstar.

Napriek tomu, že nepostúpila do semifinále, na hudbu nezanevrela. Pop-rocková speváčka momentálne vystupuje pod umeleckým menom Petra.

V rozhovore prezrádza, čo ju motivovalo k zahájeniu sólovej kariéry, prečo si myslí, že pre speváčky je v šoubiznise zložitejšia cesta ako pre mužov, a aké výhody si odniesla z účasti na speváckej súťaži.

Povedali by ste nám niečo o svojich koreňoch a o tom, ako ste sa dostali k hudbe?

Zo základnej školy sme často chodievali na rôzne vystúpenia. Videla som tam spolužiačky ako spievajú a hrajú na klavír a inšpirovalo ma to k tomu, aby som začala aj ja. Môj ocino sa tiež venoval hudbe, hral na kontrabase country, takže to všetko išlo ruka v ruke.

K hudbe ma to ťahalo už od detstva, začala som hrať na klavír a neskôr i spievať. Navštevovala som viacero odborov v Základnej umeleckej škole Partizánske a rodičia ma v tom celý čas podporovali.

Pôsobíte v dvoch kapelách ako hlavná speváčka. Čo bolo pre Vás podnetom na rozbehnutie sólovej speváckej dráhy?

Áno, pôsobila som posledný rok v dvoch kapelách, ale musela som to momentálne trochu obmedziť. Tým, že študujem v Prahe, to bolo tento rok veľmi náročné.

Každý jeden víkend som musela chodiť na Slovensko, odspievala niekedy aj dva koncerty a potom som bola unavená. Tú školu by som teraz úplne nezvládala. Plus sa chcem venovať aj sólovej dráhe, takže momentálne pôsobím viac-menej len v jednej kapele - Sounds2Good.

V kapele Sounds2Good nehráme autorskú tvorbu, iba cover verzie piesní. Keď vystupujem sama, sólovo, tak sa jedná o moju tvorbu, ale aj covery.

Mojím cieľom je trochu verejnejšie šíriť moje pocity, ktoré dávam do vlastných piesní. Chcela by som dodať ľuďom niečo, čo im možno pomôže v životných situáciách a nájdu sa v tom.

Je dnes zložité presadiť sa v hudobnom biznise?

Myslím si, že je to rozhodne zložitejšie ako to bývalo kedysi. Cítim tlak spojený s príchodom internetu a sociálnych sietí. Keď chce spevák preraziť, musí sa pripraviť na poriadny nával hejterov a nie každý to zvládne.

Tak isto mám pocit, že čím ďalej, tým je viac talentovaných dievčat a chalanov, čo spievajú. Úroveň veľmi narastá a človek už nemôže byť len spevák, ale musí byť balíček.

Čo myslíte pod slovom balíček?