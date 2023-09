Volebný program, napriek jeho dôležitosti, býva často prehliadnutý, hovorí Slovenka, žijúca v Rakúsku

Návrat na Slovensko nevylučuje.

Mária Čarnogurská (vľavo) so sestrou Luciou Čarnogurskou Pätoprstou (vpravo) pred volebnou miestnosťou v Tesároch. (Zdroj: (KN))

TESÁRE. Množstvo Slovákov meralo cestu na Slovensko len kvôli tomu, aby dnes odvolili a zabezpečili lepšiu budúcnosť pre svoju rodinu a blízkych.

Mária Čarnogurská, pochádzajúca z Tesár, prišla na Slovensko vhodiť hlasovací lístok do urny z rodného mesta Adolfa Hitlera. V rakúskom meste Braunau am Inn dlhodobo žije a pracuje ako obchodná zástupkyňa spoločnosti mmcité pre rakúsky trh.

Každý hlas sa počíta

Napriek tomu, že mohla využiť hlasovanie prostredníctvom pošty, rozhodla sa prísť domov na Slovensko, parlamentné voľby totiž považuje za veľmi dôležité.

„Nesúhlasím s tým, že jeden hlas nič nezmení. Každý hlas sa počíta. Ak sa na voľby vykašle jeden človek, je to len jeden hlas. Ak to však spraví každý desiaty, môže to zmeniť výsledky volieb. Preto som sa rozhodla prispieť svojím podielom o rozhodovaní budúcnosti Slovenska," hovorí Mária.

Napriek tomu, že žije v zahraničí, nevylučuje, žeby sa v budúcnosti vrátila opäť na Slovensko. "Samozrejme, záleží na tom, v akom štádiu naša krajina bude, akým smerom sa bude uberať a aké príležitosti mi bude ponúkať."

"Zároveň tu žije moja rodina, moji priatelia. Mám veľa ľudí, na ktorých mi na Slovensku záleží a nezáleží mi len na nich, ale aj na našej krajine. Veď z nej pochádzam," prezrádza dôvody, ktoré ju k voľbám priviedli.